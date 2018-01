En de RSCA Award gaat naar... Op de terugvlucht 00u00 0

'This is your coach speaking...' Na de stage in La Manga hield vliegtuigsteward-voor-één-dag Hein Vanhaezebrouck gisteren op de charter tussen Spanje en België een ludieke prijsuitreiking met verschillende categorieën. Alle spelers en stafleden van Anderlecht mochten hun top 3 samenstellen. Voor de 'Grootste Pechvogel' was de keuze simpel: Pieter Gerkens was de 'gelukkige', nadat hij op training en in de oefenmatch tegen FC Utrecht verschillende wonden in het aangezicht opliep. Francis Amuzu werd de 'Beste Belofte', terwijl Lukasz Teodorczyk nipt de duimen moest leggen voor Frank Boeckx als 'Grappigste Ploegmaat'. Veelvraat bij de RSCA Awards was Leander Dendoncker. De Rode Duivel werd niet alleen 'Beste Ploegmaat', maar mocht zich ook tot 'Gouden Schoen van de Stage' kronen. Het leverde hem een Huawei-telefoon op. Of de bekroning een extra troef is om die droomtransfer naar het buitenland te versieren, valt af te wachten. RSCA is niet geneigd om zijn sterkhouder zonder slag of stoot te laten gaan. (PJC)

