En de lelijkste hond ter wereld is...

Erg prominente oren, een schele blik en slordige dreadlocks: meer was er niet nodig om 'Scamp the Tramp' in de VS te verkiezen tot lelijkste hond ter wereld. Zijn baasje, een vrouw uit Santa Rosa in Californië, kreeg 1.500 dollar (ruim 1.300 euro) aan prijzengeld. Met de wedstrijd willen de organisatoren mensen ertoe aanzetten om achtergelaten dieren een nieuwe kans te geven. De winnaar werd door zijn baasje van straat geplukt, en ook de meeste van zijn 18 concurrenten waren voormalige zwerfhonden.

