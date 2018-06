En de krokodillen smolten mee 07 juni 2018

Een huwelijksaanzoek is áltijd een beetje smelten en dat zal voor deze alligators niet anders geweest zijn. Vlaming Sam van Reeth ging afgelopen weekend op z'n knie tijdens een bezoekje aan Gatorland in Orlando. Zijn Chana - eerst sprakeloos en misschien een tikje geïntimideerd - zei na een tijdje dan toch: 'Ja'! "Wij houden echt van wilde dieren", legt Sam uit. Een aanzoek in dé reptielenattractie van Florida vond Sam dan ook erg toepasselijk. Of alligators ook geïntegreerd zullen worden op hun trouwdag of hun huwelijksreis? "Dat is goed mogelijk", lacht Sam.

