En de koning werkt voort 08 februari 2019

00u00 0

Ruzie of niet, de koning werkt intussen verder. Volgende week dinsdag organiseert hij in het paleis een symposium met als titel 'Welke vorming voor onze toekomst? Duaal leren en beyond'. Op de bijeenkomst wordt een stand van zaken opgemaakt van de recente ontwikkelingen op het vlak van studeren en werken tegelijk. Deelnemers aan het debat zijn schooldirecteurs, studenten, ministers en ondernemers. Dezelfde dag bezoekt de koning Audi Brussels waar hij zowel in het trainingscentrum als aan de productielijn leerlingen en oud-leerlingen ontmoet die er een leertraject hebben gevolgd. Duaal leren is een stokpaardje van koning Filip. Hij bracht eerder al werkbezoeken aan projecten in Zwitserland en Duitsland.