En dat zou uniek zijn 24 januari 2018

Bij je eerste deelname als niet-reekshoofd aan de Australian Open of een van de drie andere grandslams het toernooi meteen winnen: het is nog nooit vertoond. Elise Mertens, vorig jaar al van de partij op Roland Garros, Wimbledon en de US Open, is dus twee zeges verwijderd van een unieke prestatie. Als ze de finale haalt en verliest, evenaart ze Venus Williams. Die bereikte de eindstrijd van de US Open als niet-reekshoofd bij haar eerste deelname in 1997.