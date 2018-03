En dat is schuld van de stad? Schaatser (74) kritiek nadat hij door ijs zakt 01 maart 2018

00u00 0

Een Nederlander van 74 is gisteren door het ijs gezakt toen hij aan het schaatsen was in de Assebroekse Meersen, een Brugs natuurgebied. Omstaanders sleurden de man uit het ijskoude water.

HLN