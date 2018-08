En dan vlíegt Ryanair Belgen al 12 uur vast in Kroatië 02 augustus 2018

Geen staking bij Ryanair in Kroatië, maar toch zaten gisteravond laat honderden Belgen al twaalf uur vast op het vliegveld van Zadar, nadat hun vlucht van 13.10 uur plots werd uitgesteld. Passagiers zagen het toestel binnenkomen, mochten hun bagage op de band leggen en gaan boarden toen de vlucht ineens werd gecanceld. Een uitleg werd door de Ierse vliegmaatschappij niet gegeven. Het luchthavenpersoneel probeerde de gestrande reizigers zo veel mogelijk te helpen door hen eten en drinken aan te bieden, maar konden verder niet veel doen. "Laat in de middag werd aangekondigd dat er rond 23 uur een vlucht zou zijn, maar inmiddels is die alweer uitgesteld tot 1.15 uur", zegt passagier Peter Breuls. "Het enige wat we kunnen doen is wachten, maar dit is absoluut de laatste keer Ryanair geweest voor mij." (IB)

