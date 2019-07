Exclusief voor abonnees En dan ontbrak Asgreen nog 10 juli 2019

Twee renners moeiden zich niet met de sprintvoorbereiding bij Deceuninck-Quick.Step. Enric Mas heeft als klassementsrenner een apart statuut en Kasper Asgreen kon gewoon niet. De jonge Deen kwam maandag hard ten val en mocht een dagje recupereren. Lefevere: "Hij is keihard tegen een verkeersbord gereden. Hij had net een nieuwe drinkbus aangenomen en wilde zijn lege niet meteen weggooien, omdat hij schrik had dat ze in het peloton zou kaatsen en misschien iemand kon doen vallen. Toen hij een veilige plek had gevonden, zat hij nog wat te prutsen met zijn volle bidon en zo zag hij het verkeerseiland niet. Hij reed daar 60 kilometer per uur in een afdaling. Zijn helm is op zijn hoofd ontploft door de slag. Het is een half wonder dat hij amper geblesseerd is. Hij heeft een stuk van een tand verloren en hij heeft een paar schrammen in zijn gezicht. Van de eerste tien minuten na zijn crash weet hij niks meer, maar de dokter heeft hem onderzocht en toestemming gegeven om te starten. We hopen dat hij over een paar dagen weer in orde is." (BA)

