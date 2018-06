En dan nu: vooral niet scoren. Waarom Duivels vanavond vreemdste WK-match ooit spelen MAAK U KLAAR VOOR EEN WK-MATCH WAARVAN NIEMAND WEET WELKE VORMEN DIE ZAL AANNEMEN Stephan Keygnaert

28 juni 2018

00u00 0 De Krant Het lijkt een oefeninterland onder vrienden. En toch kan het een cruciaal duel worden. Wie verliest, die ontloopt de - op papier - zwaarste tegenstanders, en mag één dag langer rusten vooraleer de achtste finale aan te vatten. Maar voor de Rode Duivels zou tweede worden in groep G ook betekenen dat zij in hun comfortzone in Moskou kunnen blijven. Spelen om te verliezen - hoe doe je dat?

Monty Python.

In een hilarische sketch uit 1974 wordt een voetbalinterland geënsceneerd tussen Duitsland en Griekenland. Omdat beide elftallen bestaan uit filosofen - op Beckenbauer na: 'Obviously a bit of a surprise there', klinkt het - komt er maar geen schot in de zaak, tot één minuut voor affluiten Archimedes 'Eureka' roept, met de bal aan de haal gaat, waarna Socrates het winnende doelpunt maakt... in zijn eigen goal.

Briljant van John Cleese en zijn collega's.

Het zal vanavond in Kaliningrad - 't is hier drúkkend warm - wel zo'n vaart niet lopen, zeker? Batshuayi achteruit op Fellaini, Fellaini naar Vermaelen en Vermaelen die de niet eens verraste Courtois verslaat.

Om toch maar tweede te kunnen zijn in groep G, en op die manier alleen nog voor de kwartfinale in Samara - tegen Zweden of Zwitserland - het vliegtuig te nemen.

Geen idee, mensen, maar dit kan straks een van de meest spraakmakende voetbalwedstrijden ooit worden.

