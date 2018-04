En dan moet je nog aan deze kleine lettertjes beginnen Moe van het shoppen... 27 april 2018

Wie een dezer dagen iets bij kledingketen Zara koopt, krijgt aan zijn kassabon een gigantisch epistel nieuwe voorwaarden geniet. De brief heeft deze keer niets te maken met de nieuwe privacywetgeving waarvoor tal van andere bedrijven deze week al e-mails, brieven en berichten rondstuurden aan klanten en gebruikers. Het geeft wél de nieuwe condities van de kledingketen mee. "We hebben onze algemene voorwaarden aangepast op onze kassabonnen, het is een kwestie van enkele dagen", klinkt het bij Zara. Zo is omruilen binnen de 30 dagen mogelijk, worden artikelen terugbetaald volgens dezelfde betalingswijze als bij de aankoop en worden panty's en badkleding niet teruggenomen. (BCL)

