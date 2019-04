Exclusief voor abonnees En dan moet het weekend nog beginnen 20 april 2019

00u00 0

Het eerste echt warme weer in weken, met temperaturen tot 25 graden, lokte gisteren heel wat zonnekloppers naar de kust. In Oostende stond nog een frisse bries, maar die dosis vitamine D wilden velen niet missen. IJsjes likken, zandkastelen bouwen, de winterbleke huid een kleurtje bezorgen: er werd duidelijk genoten. Ook in het binnenland zaten de terrasjes overvol. En dan moest het paasweekend nog beginnen. Tot dinsdag mogen we ons verheugen op veel zon en temperaturen tot 25 graden. De paasuittocht begon gisteren overigens vroeg, met tegen de middag 170 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Vooral rond Antwerpen stonden tot in de vooravond files. (LB)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Antwerpen

Oostende

weer