En dan moet de vakantie nog beginnen

Vamos a la playa? In Valencia speelde meer dan één Spanjaard afgelopen weekend met dat idee. Op het Malvarrosa-strand probeerden hele hordes zonnekloppers een plekje te veroveren voor zichzelf, hun handdoek en hun parasol - tot er amper nog zand te zien was. Zaterdagnacht werd op verschillende stranden in Spanje 'La Noche de San Juan' gevierd, de kortste nacht van het jaar die traditioneel gepaard gaat met uitbundig feestgedruis. De feestvierders bleven zondag nog wat plakken, met overvolle stranden tot gevolg. Spanje is nog altijd één van de populairste vakantiebestemmingen van de Belg. Wie er deze zomer zijn handdoek op een strand wil uitspreiden, zal zich niet eenzaam voelen.

