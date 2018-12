En dan krijg je plots 8.000 kilo wortelen tegen je gevel 12 december 2018

00u00 0

Kort nadat ze naar een rusthuis was verhuisd, is de woning van een vrouw uit het West-Vlaamse Kortemark vernield door een lading wortelen. Voor de deur ging gisteren een landbouwer uit de bocht met zijn tractor. Zijn aanhangwagen met 8.000 kilo wortelen - vers van het veld - kantelde en eindigde in de voortuin. Hoewel het voertuig zelf niet tegen het huis belandde, brak een groot deel van de gevel af onder het gewicht van de groenten. Honderden kilo's wortelen lagen verspreid in de woonkamer. Enkele landbouwers hadden samen met de brandweer heel wat werk om de aanhangwagen terug op z'n wielen te zetten en de lading erin te scheppen. Daarna moest de brandweer het oude huisje stutten. Wellicht kan de woning niet meer verkocht worden en wacht de sloophamer. (JHM)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN