En daarna brak het onweer los 08 augustus 2018

Zoals voorspeld gingen de hemelsuizen gisteravond helemaal open. De eerste hitteonweders bereikten rond 23 uur ons land via Kortrijk, waarna het geweld richting Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabants trok. Iets voor middernacht kreeg vooral de regio tussen Gent en Dendermonde het hard te verduren. Intussen breidde het onweer zich ook uit tot in Antwerpen. Noodweer Benelux meldde "een hoge bliksemactiviteit en flinke windstoten". De temperatuur zakte op veel plaatsen in enkele minuten tijd met 10 graden. In Lokeren viel er zelfs hagel. En in Zelzate moest een optreden van Het Zesde Metaal na drie kwartier worden stilgelegd door het onweer. (BCL/KVZ)