En daar is ook Vertonghen weer

Ook Jan Vertonghen traint sinds gisteren opnieuw. De Belgische recordinternational vierde in volle coronacrisis zijn 33ste verjaardag en is zoals bekend einde contract bij Tottenham, waar hij zich gisteren voor het eerst weer op het trainingscentrum aanbood. De twintig clubs van de Premier League bereikten maandag een akkoord over het medische protocol voor die trainingen, waarbij vooral de social distancing moet worden gerespecteerd. Volgende week moet groen licht volgen voor het toelaten van contacten, later eventueel voor wedstrijden zonder publiek. (LUVM)

