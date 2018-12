En daar is Avenatti toch 15 december 2018

Woensdag trainde hij niet, donderdag liep hij alleen maar wat rondjes, maar gisteren was de Uruguayaanse centrumspits Felipe Avenatti plots weer helemaal terug in de aanloop naar de Kortrijkse topper in het bijna uitverkochte Guldensporenstadion. Yves Vanderhaeghe: "Het systeem met een targetspits en een snelle jongen daarrond, zoals Ezekiel in Genk, is een serieus wapen. Maar in Genk was onze targetman juist niet... target genoeg opdat Ezekiel daarvan had kunnen profiteren." Het was pas de tweede basisplaats voor Ezekiel. "Imoh sukkelde lang met een spierblessure en dat soort explosieve types moet topfit zijn vooraleer je ze kunt brengen." (ESK)

