En alvast deze twee renners

De speeltijd is bijna voorbij. Gisteren mocht er nog een laatste keer gedold worden. Zo liet titelverdediger Geraint Thomas z'n haar bijknippen door zijn vrouw Sara Elen, met een kinderschaartje. "Nu ben ik er helemaal klaar voor", grijnsde de kopman van Ineos. Thomas De Gendt probeerde dan weer een lift naar onze hoofdstad te versieren. Voor de grap, want uiteindelijk vertrok de renner van Lotto-Soudal met de fiets van Semmerzake, waar hij thuis afscheid nam van vrouw en kinderen, naar het ploeghotel. Het Martin's Red Hotel, op het oefencomplex van de Rode Duivels, ligt zo'n 60 kilometer verderop in Tubeke. "Het wordt mijn zevende Tour. Die start in Brussel maakt het toch speciaal. Ik ga in de eerste plaats voor een ritzege met de ploeg." (BA/DMM)

