En als ze nu eens voor 'parodiescenario' gaan? 04 december 2018

00u00 0

Als de regering straks toch valt over het migratiepact, hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat we naar de stembus moeten vóór 26 mei 2019. Politicoloog Carl Devos ziet verschillende mogelijkheden, waaronder ook een "parodiescenario". "Koning Filip zou het ontslag van de regering in beraad kunnen houden tot de stemming over het VN-pact voorbij is. Aangezien er dan tijdelijk geen Belgische regering is, kan Charles Michel die regering ook niet vertegenwoordigen in Marrakesh." Daarna zou de koning doodleuk kunnen zeggen dat hij het ontslag niet aanvaardt, waarna de regering de rit uitzit. Of zoiets écht kan gebeuren? "In dit zotte land wel, ja." (ARA)