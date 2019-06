Exclusief voor abonnees En als we nu eens 3 miljard liter regenwater in de grond stoppen? 14 juni 2019

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, onderzoekt of het 's winters overtollig regenwater in de grond kan injecteren, op 200 à 300 meter diepte. Bij schaarste in de zomer kan de voorraad dan opgepompt worden. "Doordat Vlaanderen zo fel verhard is, vloeit momenteel te veel regenwater weg in riolen en stromen", zegt hydrogeoloog Alexander Vandenbohede. "Met een ondergronds reservoir hoeven we geen miljoenen te investeren in extra spaarbekkens, die bovendien veel ruimte in beslag nemen." Er is al een put geboord in Diksmuide. Daar hoopt De Watergroep 3 miljard liter op te slaan. "Maar voor we echt kunnen starten, moet er nog studiewerk gebeuren én dient de wet aangepast te worden." Het systeem zou ten vroegste over 5 à 10 jaar operationeel zijn. (GUS)

