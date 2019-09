Exclusief voor abonnees Empathie 20 september 2019

00u00 0

Hartelijk proficiat aan Team Pia voor de geslaagde actie. Dit bewijst eens te meer dat samenhorigheid en empathie voor ons zeker geen ijdele begrippen zijn. Dat dit ook opgaat voor de overheid, zullen wij nog moeten afwachten. Ieder deelnemer zal merken dat voor elke sms van 2 euro in feite 2,42 euro in rekening wordt gebracht. Ik neem aan dat dit 21% BTW betreft. Indien dit het geval is, zou je toch van de overheid verwachten dat deze belasting op giften voor het goede doel ofwel afgeschaft wordt of - beter nog - integraal aan het goede doel wordt overgemaakt.

Arie Mertens, Keerbergen

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Pia

gezondheid