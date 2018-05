Emotionele Custovic neemt afscheid 22 mei 2018

Adnan Custovic nam zaterdagavond afscheid met een 3-1-zege tegen Antwerp. De Bosniër had een afscheidsbrief voorbereid om de club te bedanken voor de mooie kans die hij naar eigen zeggen gekregen heeft. "Ik zal dit nooit vergeten. De club zit voor altijd in mijn hart. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in een héél moeilijk seizoen. Zelf kan ik in de spiegel kijken en zeggen dat ik er altijd alles aan gedaan heb."