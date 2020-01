Exclusief voor abonnees Emotioneel afscheid van Frederik Vanclooster (21) 13 januari 2020

00u00 0

Met muziek van zijn lievelingsartiesten Bart Peeters, Roméo Elvis en Angèle is zaterdag onder massale belangstelling afscheid genomen van de 21-jarige Frederik Vanclooster uit Vilvoorde. Frederik, die tijdens de bijna twee uur durende dienst "een levenslustige jongeman, geëngageerde scoutsleider, groepsdier en verhalenverteller" werd genoemd, belandde op 1 januari in het water na een nieuwjaarsfuif in De Kruitfabriek. Op zondagochtend 5 januari vond een duikteam van de Vilvoordse brandweer zijn lichaam terug. Frederiks mama, VRT-journaliste Kristien Bonneure, vond tijdens de begrafenis de moed om de hulpdiensten, het Vilvoordse stadsbestuur en de mensen van De Kruitfabriek te bedanken. Als eerbetoon werd Frederik postuum tot stadsambassadeur uitgeroepen, "omdat hij symbool staat voor warmte en solidariteit".

