Emoties lopen hoog op in laatste etappe 'Down The Road' 18 april 2018

Vanavond nemen we afscheid van Dieter Coppens en zijn zes metgezellen met down, die samen de reis van hun leven maakten in 'Down The Road'. De groep maakt zich op voor de laatste etappe, en de emoties lopen hoog op. Er staat onder meer een oversteek op een brug tussen twee bergtoppen (foto) op het programma, en daarna gaat het per helikopter naar het laatste vakantieland: Italië. Niet enkel voor de deelnemers, ook voor presentator Dieter was het een onvergetelijke reis. "De dankbaarheid die ik kreeg, was ongelooflijk", zegt hij.

