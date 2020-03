EMotia de foyer had nochtans maatregelen voorzien: "Tafeltjes wat verder uit elkaar gezet" Horeca-uitbater Redactie

13 maart 2020

Jo Van De Keere (41) baat nog maar sinds vorige vrijdag de foyer uit van het splinternieuwe cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere. "Ik heb mijn job in een bouwbedrijf opgezegd om zelfstandige te worden. Dit is een slechte start", zegt de man, die er samen met zijn vrouw achter de toog staat. "Alle voorstellingen in het cultuurhuis zijn dan wel afgelast, onze bar blijft open”, luidde het donderdag nog. “Ik heb de tafeltjes daarnet wat verder uit elkaar gezet, zodat er zeker voldoende afstand is. Volgende week geven ze trouwens beter weer, dus ik denk eraan ons terras al eens op te zetten. Onze klanten volgen alle advies hier alvast goed op: ze geven elkaar ook geen handen meer." Jo wilde vanaf volgende week ook belegde broodjes verkopen, maar dat plan stelt hij uit. "Eerst de impact afwachten."

UPDATE 13/03: Na de beslissing van de nationale veiligheidsraad is ook de foyer van cultuurhuis EMotia gesloten tot en met 3 april.