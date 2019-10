Exclusief voor abonnees Emond: "Een les in voetbal" 04 oktober 2019

Geen excuses bij Renaud Emond. Hij was eerlijk na de rammeling in Londen. "We wilden hen laten twijfelen en niet te snel laten scoren. Dat is niet gelukt. Het niveauverschil was flagrant. Als je een man een meter ruimte geeft, profiteren ze daar onmiddellijk van. We hebben een les in voetbal gekregen. Ze waren sterk, snel en efficiënt. We hadden meer dan vier goals kunnen incasseren. Het ontbrak ons aan agressiviteit." (FDZ)