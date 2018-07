Emoji's hulpmiddel in wetenschappelijk onderzoek 17 juli 2018

00u00 0

De lachende en verdrietige gezichtjes die we kennen van chatgesprekken bewijzen hun diensten nu ook in wetenschappelijk onderzoek van de UGent. De unief liet een 150-tal kinderen van gemiddeld 12 jaar verschillende soorten speculaas proeven, waarna ze een emoji mochten aanvinken. "Als je hen vraagt hoe ze zich voelen als ze een koekje eten, krijg je een vragende blik terug. Daarom kwamen we op het idee om emoji's te gebruiken in onze smaaktests bij kinderen", zegt onderzoeker Joachim Schouteten. "Een lachend gezichtje is voor veel kinderen immers veel duidelijker dan een woord dat een bepaalde emotie uitdrukt. De emoji's stellen hen in staat om zonder woorden hun mening uit te drukken." Aan de hand van de resultaten konden Schouteten en zijn collega's beter voorspellen welke soort speculaas de tieners het liefst zouden eten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN