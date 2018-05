Emma vindt nieuwe liefde in 'Thuis'-boek 17 mei 2018

'Onuitgesproken. Wat u (nog) niet zag op tv' is de titel van het zesde 'Thuis'-boek, en dat doet precies wat het belooft: geheimen verklappen die niet op het scherm te zien zijn. Zoals de nieuwe relatie van Emma (Elise Roels) met een zekere Floris. Dat staat te lezen in de korte inhoud van het boek, dat pas in juni uitkomt. Op tv trok de dochter van dokter Judith (Katrien De Ruysscher) onlangs op skireis. Daar kwam Emma's klasgenoot Maarten om het leven na een val. Of het om een ongeval ging of een opzettelijke daad, bleef in 'Thuis' eerder op de achtergrond. Het mysterie wordt momenteel uitgespit in de online spin-off 'Secrets', maar ook in het nieuwe 'Thuis'-boek vormt het dus de rode draad. "'Onuitgesproken' gaat dieper in op de laatste maanden van Emma's humaniora", legt 'Thuis'-producer Hans Roggen uit. "Wat een moment van vriendschap zou moeten zijn, wordt een beproeving. Want de fatale val zorgt voor achterdocht op school. De lezer kruipt in het hoofd van Emma en ontdekt dat het thuis niet vlot sinds de scheiding van haar ouders. En er zit ook een vleugje romantiek in. De 'Thuis'-fans zagen al dat Emma het uitmaakte met Arne, maar in het boek heeft ze dus gevoelens voor Floris." Het boek verschijnt op 11 juni, de seizoensfinale van 'Thuis' wordt op 14 juni uitgezonden. Dat de twee bijna samenvallen, zal geen toeval zijn. (HL)

