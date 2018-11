Emirates zoekt belastingvrij personeel 22 november 2018

00u00 0

Luchtvaartmaatschappij Emirates organiseert twee nieuwe jobdagen in ons land. En voor nieuw cabinepersoneel heeft de luchtvaartmaatschappij best veel in petto. Zo belooft Emirates een belastingvrij salaris, gratis gedeelde huisvesting in Dubai en gratis transport van en naar het werk. Kandidaten moeten minstens 21 jaar oud zijn. Gegadigden moeten op 28 november in Brussel of op 17 december in Antwerpen zijn. De luchtvaartmaatschappij telt intussen meer dan 100 Belgische piloten en meer dan 80 Belgische cabinemedewerkers.