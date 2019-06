Exclusief voor abonnees Emirates gaat voor Quintana Koers kort 01 juni 2019

Het Colombiaanse Antena 2 meldt dat UAE Emirates vergaande interesse heeft voor Nairo Quintana (29). Het baseert zich daarvoor op bronnen "die dicht bij de klimmer staan". Quintana rijdt al zowat zijn hele carrière bij Movistar, maar is straks einde contract. Als de Tour tegenvalt, zou een transfer waarschijnlijker worden. Hij is ook in beeld bij Arkéa-Samsic. (BA)