Emir Kir (PS) onder vuur voor ontmoeting extreemrechtse Turken 10 januari 2020

De PS roept Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost en Kamerlid, op het matje voor de ontmoeting die hij op 5 december in zijn gemeente had met twee Turkse burgemeesters van de MHP, een extreem-nationalistische partij die banden heeft met de Grijze Wolven. De twee maakten deel uit van een delegatie van zes Turkse burgemeesters die was uitgenodigd door Europa. Kir benadrukt dat het initiatief niet van hemzelf kwam. "Ik wilde tot nu toe zwijgen, maar ik ben het slachtoffer van een lynchpartij. Dit is racistisch en anti-Turks", zegt hij in 'La Dernière Heure'.