Exclusief voor abonnees Emiel Degrande m/v van de week 14 september 2019

00u00 0

Een sportieve jongen, lachend in het gras, 13 jaar jong, met een beugel. Dikke haardos met een paar piekjes. Bij zulke foto's horen mooie verhalen, over gewonnen wedstrijden met de jeugdclub. Maar Emiel werd deze week onwel, het hart van de jonge voetballer begaf het. "Emiel was een crème van een gast", aldus zijn papa. Dit weekend spelen zijn teamgenootjes met rouwband.