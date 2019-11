Exclusief voor abonnees Emenike alweer weg bij Westerlo 15 november 2019

Na minder dan twee maanden nam Westerlo alweer afscheid van Emmanuel Emenike. De 32-jarige ex-spits van onder meer Fenerbahçe, West Ham en Olympiakos raakte volgens de technische staf niet op het gewenste niveau en kon zich nooit echt doorzetten bij de club uit 1B. Na amper 149 speelminuten, gespreid over vijf matchen, stuurde de 37-voudige Nigeriaanse ex-international dan aan op een vroegtijdig vertrek. Zijn contract tot eind dit seizoen is in onderling overleg ontbonden. (RVD)