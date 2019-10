Exclusief voor abonnees Elton John neemt in 2020 nóg eens afscheid van Belgische fans 03 oktober 2019

00u00 0

Hoewel Elton John (72) in mei al afscheid genomen heeft van zijn Belgische fans, zal hij dat in 2020 nóg eens doen. Op 8 september volgend jaar keert de Britse popster immers terug naar het Antwerpse Sportpaleis voor een extra concert van zijn 'Farewell Yellow Brick Road'-tour. Die afscheidstournee is in september vorig jaar begonnen en eindigt eind 2020. De ticketverkoop voor het extra concert start op donderdag 10 oktober.

