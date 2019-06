Exclusief voor abonnees Elton John is brexit beu: "Ik ben geen idioot" 01 juni 2019

"Ik ben de brexit beu. Ik ben Europeaan. Geen achterlijke, koloniale, imperialistische, Engelse idioot." Behoorlijk duidelijke woorden van Elton John, vorige woensdag tijdens een concert in het Italiaanse Verona. De 72-jarige Britse popster, die in 1998 geridderd werd door de Queen, is duidelijk geen fan van de brexit. "Ik schaam mij voor wat mijn land heeft gedaan. Het scheurt mensen uit elkaar." Het is niet de eerste keer dan Elton John zich kritisch uitlaat over de Britse exit uit de EU. In 2018 haalde hij meermaals aan dat het Britse volk niet de volledige waarheid over de brexit te horen kreeg.

