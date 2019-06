Exclusief voor abonnees Elsene weigert vergunning Kentucky Fried Chicken wegens "al te veel zwaarlijvigen" 05 juni 2019

00u00 0

Er komt voorlopig geen vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC) in Elsene. De Brusselse gemeente weigert de vergunning wegens... al genoeg fastfood te koop. De gezondheid van haar inwoners staat voorop, aldus het bestuur. Dat voerde in de buurt waarin de keten gespecialiseerd in gefrituurde kippenbouten zich wil vestigen eerder al een 'restaurantstop' in. "We vechten in onze gemeente tegen zwaarlijvigheid, dus willen we een overaanbod aan junkfood vermijden", aldus schepen Yves Rouyet (Ecolo). Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is Elsene lang niet de enige gemeente die met een overaanbod aan fastfoodrestaurants kampt. KFC gaat in beroep tegen de weigering.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis