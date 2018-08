Elon Musk overweegt Tesla van beurs te halen 08 augustus 2018

Elon Musk, topman van Tesla, zit nooit om een tweet verlegen. Gisteren meldde hij doodleuk dat hij overweegt om Tesla te privatiseren en van de beurs te halen. Daarvoor wil hij 420 dollar per aandeel betalen, zo geeft hij aan. Aan die prijs bedraagt de beurswaarde van Tesla circa 72 miljard dollar. Maar de financiering is verzekerd, aldus Musk, die zelf circa 20% van Tesla bezit. Op de Nasdaq schoot het aandeel meteen bijna 6% hoger tot 361 dollar. Alleen rijst de vraag: gaat Musk dit ook doen? De tweet volgt kort op het bericht in de zakenkrant 'Financial Times' dat het Saoedische staatsinvesteringsfonds een belang heeft opgebouwd van 3% tot 5% in Tesla, goed voor een waarde tussen 1,7 miljard en 2,9 miljard dollar.

