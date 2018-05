Elon Musk is "hypocriete pers" beu en plant eigen nieuwssite 25 mei 2018

Tesla-baas Elon Musk heeft op Twitter een tirade afgestoken tegen de "hypocriete media". De flamboyante zakenman, die de laatste weken onder vuur ligt door onder meer tegenvallende bedrijfsresultaten, wil een site oprichten waar lezers een geloofwaardigheidsscore kunnen geven aan journalisten en artikels. Musk is de "leugens" over hem en zijn bedrijf beu en vindt dat er overdreven veel aandacht gaat naar ongevallen met Tesla-wagens. Journalisten waren er als de kippen bij om Musks uitbarsting te vergelijken met die van Amerikaans president Donald Trump, nog zo'n grote mediavriend. Musks repliek: "Hoe komt het misschien dat hij is verkozen? Omdat niemand jullie nog gelooft."