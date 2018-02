Elon Musk is grote fan van Kuifje 24 februari 2018

Elon Musk, de oprichter van Tesla, is een grote fan van stripheld Kuifje. Op dit moment is hij bezig met het oprichten van een netwerk van duizenden goedkope satellieten, met de bedoeling internet tot op de meest afgelegen plekken op aarde te brengen. De eerste twee satellieten werden deze week gelanceerd. Hun namen: Kuifje A en Kuifje B. Of, in het Engels: Tintin A en B. Het netwerk, dat Starlink werd gedoopt, zal uiteindelijk bestaan uit 11.000 kleine satellieten. Dat zijn er gigantisch veel, liefst vijfmaal meer dan er nu al rond de aarde draaien.

