Elon Musk droomt ook van... 08 februari 2018

00u00 0

Een gigantische buis van 560 km lang tussen L.A. en San Francisco, de Hyperloop, waarin mensen in 35 minuten de afstand overbruggen. Zonnedaken op zijn auto's. Binnen tien jaar zouden de Tesla's moeten voorzien zijn van zonnepanelen op het dak, die de auto's opladen en extra energie opslaan in de batterij. Die accu kan gebruikt worden in huis.Chips in de hersenen. Zo kun je je gedachten 'uploaden' en 'downloaden'.Ruimtereizen op aarde. Musk wil dat we elke plek kunnen bereiken binnen het uur. Hij wil daarvoor ruimteschepen gebruiken die met 27.000 kilometer per uur door de ruimte klieven. Een kolonie op Mars. Musk wil 80.000 mensen naar de Rode Planeet sturen. Hij wil beginnen met een kleine nederzetting.