Elodie Ouedraogo en frontman Editors zetten Antwerpen in de kijker 09 februari 2019

Antwerpen wil zich in de toekomst nog meer profileren als 'modehoofdstad van Vlaanderen' en heeft daarvoor de campagne 'Dressed by Antwerp' in het leven geroepen. De bedoeling is dat nationale en internationale bekendheden die sowieso vaak kledij van Antwerpse ontwerpers dragen, worden ingezet als ambassadeurs. Voormalig atlete en presentatrice Elodie Ouedraogo en Editors-frontman Tom Smith zijn de eersten die zich lieten strikken.

