Ellende van Duitsland tot Griekenland 07 januari 2019

Ook in het Duitse alpengebied zorgde de sneeuwval voor problemen. Het lawine-alarmniveau stond op vier. De sneeuw stuurde het treinverkeer in de war, vooral ten zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen, bijvoorbeeld naar Garmisch-Partenkirchen, waren versperd. Op de luchthaven van de Beierse hoofdstad München werden zaterdag 130 vluchten geschrapt. De weerdiensten verwachtten dat het ook in de nacht van zondag op maandag zou sneeuwen. In Polen sneeuwt het al een dag of drie. Niet heel ongewoon deze tijd van het jaar. Maar hetzelfde kan niet gezegd worden van het zuiderse Griekenland. Dat werd gisterochtend wakker onder een sneeuwtapijt. Delen van het noorden en centrum van het land waren helemaal ingesloten door de sneeuwval, met grote verkeersproblemen tot gevolg. Onder meer de weg tussen de havenstad Thessaloniki en hoofdstad Athene was helemaal versperd door het sneeuwtapijt. (EV)

