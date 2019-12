Exclusief voor abonnees Ellen Joncheere CEO van bekende diamantspeler 26 december 2019

HRD Antwerp heeft Ellen Joncheere aangetrokken als nieuwe CEO. HRD is de commerciële dochter van koepelorganisatie Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en staat in voor het certificeren van juwelen en diamanten. De vroegere 'Hoge Raad voor Diamant' certifieert jaarlijks zowat 250.000 diamantstenen, goed voor ongeveer 10 procent van de wereldmarkt. Ellen Joncheere neemt de fakkel over van Michel Janssens, die dik twee jaar ad-interim CEO was. Ze stond voorheen aan het hoofd van Fremach International, een specialist in de binnenafwerking van wagens die in handen is van Roland Duchâtelet. Voor Fremach International leidde Joncheere afvalverwerker Sita. Ze kwam in 2014 in het nieuws toen ze topkandidate was om de NMBS te gaan leiden. Headhunter Egon Zehnder had toen evenwel een verkeerd curriculum vitae aan de toenmalige regering-Di Rupo overhandigd, waardoor ze afviel als kandidaat om Marc Descheemaeker (N-VA) op te volgen.

