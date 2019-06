Exclusief voor abonnees Elleboog Thiam: operatie niet aangewezen 25 juni 2019

Eén dag na haar terugkeer uit Talence gaat Nafi Thiam vandaag mogelijk in Luik al onder de scan om na te gaan wat de schade aan de elleboog is na afloop van haar zevenkamp zondag. De 24-jarige olympische, wereld- en Europees kampioene staakte na twee pogingen het speerwerpen omdat ze te veel pijn had aan de elleboog, een blessure waar ze zes weken voor de Spelen van Rio een eerste keer last van had. Thiam kon haar rechterarm niet meer strekken maar heeft de zevenkamp in Frankrijk toch nog afgemaakt en gewonnen. Volgens dokter Johan Bellemans, de BOIC-arts die Thiam begeleidt en adviseert, ging het gisteren al wat beter en lijkt een operatie niet aangewezen, al is het wachten op een precieze diagnose voor ze aan een behandeling kan beginnen. Vermoedelijk komt die er deze week al. (VH/BF)

