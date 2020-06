Exclusief voor abonnees Ella wil beter doen dan zus Olga en papa Jan in 'Slimste mens' 25 juni 2020

Minstens tien keer na elkaar een aflevering van 'De slimste mens ter wereld' overleven. Of de finaleweken halen en daarin minstens één keer doorstoten. Dat is de moeilijke opdracht die Ella Leyers (31) zichzelf heeft opgelegd. Ze heeft immers 'ja' gezegd tegen presentator Erik Van Looy (58) om in het najaar op te draven in het achttiende seizoen van de tv-quiz op VIER. Zo treedt Ella in de voetsporen van papa Jan (62) en zus Olga (22). 'Slimste mens'-fans weten dat Olga in tranen uitbarstte toen ze bij haar tiende deelname door Clouseau-gitarist Kris Wauters (55) naar huis werd gespeeld en zo het record misliep. Jan haalde al in 2005 de finaleweken, maar de eindzege ging naar komiek Wouter Deprez (45).

