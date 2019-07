Exclusief voor abonnees Elke zwemmer in Rozebroeken moet identiteitskaart tonen 16 juli 2019

Elke bezoeker van 12 jaar of ouder moet vanaf volgende week zijn identiteitskaart tonen in het Gentse zwembad Rozebroeken. Dat is gisteren beslist tijdens een overleg tussen uitbater Lago en de stad. Er komen ook 'sfeerbeheerders' en extra security om amokmakers af te schrikken en in te grijpen indien nodig.

