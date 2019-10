Exclusief voor abonnees Elke week verdwijnt één slager 14 oktober 2019

In vijf jaar tijd is het aantal slagers en delicatessenwinkels in ons land met 7,3% gedaald. In 2018 waren er 3.432 slagers of delicatessenwinkels. Dat zijn er 356 minder dan in 2013. In tien jaar tijd gaat het zelfs om een vermindering van 20%. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van de cijfers van statistiekbureau Statbel. "Dat betekent dat er in ons land elke week meer dan één slager verdwijnt", aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, die meerdere oorzaken voor deze evolutie ziet. "Er is de wereldwijde trend om minder vlees te eten. Daarnaast hebben slagers veel administratieve lasten en krijgen ze heel gedetailleerde controles door het FAVV. Dit verhoogt de werkdruk en het aantal werkuren, waardoor het voor velen niet meer haalbaar is."

