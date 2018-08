Elke week ontvoeren 5 moeders of vaders hun kind 22 augustus 2018

Vorig jaar had Child Focus 257 dossiers over parentale ontvoeringen. Beduidend meer dan in het voorgaande jaar, toen er 217 zaken liepen. In de meeste gevallen gaan ouders met ruzie uit elkaar en beslist één van hen met de kinderen naar het buitenland te gaan. De organisatie Child Focus probeert in zulke gevallen te bemiddelen. "Voor een kind is het het beste om contact te hebben met zowel de vader als de moeder. Via bemiddeling proberen we een regeling te bedenken waar beide ouders zich in kunnen vinden én die in het belang is van het kind", zegt Child Focus-woordvoerder Dirk Depover.

