Elke week ontruimd, elke week nieuw kamp in Duinkerke

In het Noord-Franse Duinkerke, op enkele tientallen kilometers van de Belgische grens, hebben zo'n 500 vluchtelingen een tentenkamp gebouwd - inclusief winkelkarretjes vol spullen en een voedselbedeling. Zo'n twee maanden geleden werden de vluchtelingen door de Franse politie verdreven uit een natuurdomein even verderop, en sindsdien zoeken ze een onderkomen in een bosje tussen het verlengde van de E40 en een sporenbundel. Nochtans strijdt Frankrijk ook tegen dit kamp: elke week wordt het ontruimd, waarbij agenten pepperspray inzetten om de spullen van de vluchtelingen onbruikbaar te maken.

