Elke week maken Antwerpse afvalophalers agressie mee, tot bedreiging met pistool toe 15 november 2019

Antwerpen neemt maatregelen tegen geweldpleging op afvalophalers. Elke week wordt in de stad gemiddeld één geval van agressie tegen een afvalophaler of recyclageparkmedewerker gemeld. In één op de drie gaat het om fysiek geweld. In de eerste helft van dit jaar werden al even veel gevallen van agressie genoteerd als in heel 2018. Bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA) voert extra maatregelen in. Zo zal er een rechtstreekse verbinding komen tussen de chauffeur van de vuilniskar en de politie, en zullen verschillende huisvuilwagens kort achter elkaar rijden zodat de ploegleiding vlakbij is. De Antwerpse straatveegster Josée getuigde gisteren hoe ze een vuistslag in het gezicht kreeg, zonder enige aanleiding. Collega Abdel, chauffeur van een huisvuilwagen, kreeg van een ongeduldige bestuurder een pistool op zich gericht. "Hij zei dat hij mijn moeder zou vermoorden als ik niet aan de kant ging." Een rondvraag leert dat het probleem van agressie tegen afvalophalers en parkwachters zich vooral in Antwerpen stelt. In Gent, Oostende, Hasselt en Leuven blijft het doorgaans bij verbale schermutselingen. (ADA/LB)

