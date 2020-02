Elke week krijgen 20 supporters stadionverbod Bieke Cornillie

21 februari 2020

05u03 2 De Krant Hooliganisme een halt toeroepen? Het blijkt nog niet zo makkelijk. Het aantal inbreuken op de voetbalwet was in tien jaar nooit zo hoog. Meer dan 1.000 mensen mogen het voetbalstadion niet meer in - gemiddeld worden er elke week 20 stadionverboden uitgedeeld.

Een 'kort-op-de-balbeleid', zo noemen de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken en de politie hun aanpak met een knipoogje. Maar de realiteit van de nieuwe voetbalwet, die in 2018 in werking trad, is allesbehalve speels: wie te hard in het rood gaat, vliegt op de bon of kan zelfs een stadionverbod krijgen. Er is nultolerantie voor Bengaals vuur, supportersconfrontaties kunnen op eender welk grondgebied bestraft worden en stewards mogen ook buiten het stadion optreden. Maar toch blijven de cijfers hoog. Begin dit jaar hadden 1.083 voetbalsupporters een stadionverbod. Dat zijn er ruim 200 meer dan in januari 2019. De Voetbalcel boog zich vorig jaar in totaal over 1.404 overtredingen. Het waren er de voorbije tien jaar nooit meer. De politie en de Voetbalcel kunnen eerst waarschuwingen uitdelen, maar wie herhaaldelijk over de schreef gaat, riskeert een stadionverbod. Ook de clubs zelf kunnen overigens stadionverboden uitdelen.

Camera's

Is de hooligan terug van (nooit) weggeweest? "Het 'traditionele' hooliganisme zien wij niet heropleven", zegt Olivier Labarre, directeur van de Voetbalcel. "De aard van incidenten in en rond het stadion is verschoven naar kleine, geïsoleerde vormen van overlast. Het gooien van drank, bijvoorbeeld, maar ook provocatie, verbaal geweld of het gebruik van vuur. Het is onmogelijk om dit uit te sluiten. Maar ons beleid loont. Het aantal geweldsdelicten in en rond het stadion is sterk teruggedrongen, onder meer door die perimeter (de zone buiten het stadion, red.)." Ook het feit dat het tegenwoordig dankzij de vele camera's makkelijker is om bewijs te verzamelen van supporters die zich misdragen, helpt, denkt Labarre. "Dat zal potentiële overtreders ongetwijfeld afschrikken."

Emotie

Het feit dat de cijfers zo indrukwekkend zijn, ligt vooral aan de verstrengde wetgeving en de forsere handhaving, klinkt het. In totaal waren de hooligans samen goed voor 10.850 maanden - of meer dan 900 jaar - stadionverbod. De rekening van de boetes dikte aan tot 523.000 euro. De meeste overtredingen gaan over artikel 23 uit de voetbalwet, dat zowel 'aanzetten tot slagen en verwondingen' als 'aanzetten tot haat of woede' groepeert. Ook het niet luisteren naar stewards en het binnenbrengen van vuurwerk in het stadion staan in de top drie.

"We zijn er ons van bewust dat voetbal en emotie nauw verbonden zijn, maar we blijven wel bijkomende maatregelen invoeren om er paal en perk aan te stellen", aldus de Voetbalcel. Zo komen er strengere sancties voor Bengaals vuur - "Dat blijft hardnekkig opduiken" - en wordt ook de toegangscontrole onder de loep genomen. "En er zal de komende jaren nog meer aandacht zijn voor racisme en discriminatie", besluit Labarre.